ВОЗ призывает пересмотреть опасность штамма "Омикрон": Не заблуждайтесь

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал переосмыслить опасность штамма коронавируса "Омикрон" . По его словам, люди заблуждаются, когда считаю этот штамм менее опасным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at .

По его словам, "Омикрон" также приводит к тяжелой форме заболевания, а в некоторых случаях и к смертям. Люди недооценивают опасность этого штамма коронавируса и его роли на пандемию.

Омикрон может быть в среднем менее тяжелым, но повествование о том, что это безвредное заболевание, вводит в заблуждение (...) и уносит больше жизней", - сказал глава ВОЗ.

Гебрейсус также заявил, что пандемия еще не закончилась. А