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ВОЗ призывает пересмотреть опасность штамма "Омикрон": Не заблуждайтесь

Автор: Наталья Скороход

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал переосмыслить опасность штамма коронавируса "Омикрон". По его словам, люди заблуждаются, когда считаю этот штамм менее опасным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.

По его словам, "Омикрон" также приводит к тяжелой форме заболевания, а в некоторых случаях и к смертям. Люди недооценивают опасность этого штамма коронавируса и его роли на пандемию.

Омикрон может быть в среднем менее тяжелым, но повествование о том, что это безвредное заболевание, вводит в заблуждение (...) и уносит больше жизней", - сказал глава ВОЗ.

Гебрейсус также заявил, что пандемия еще не закончилась. А

Напомним, что Украина также готовится к вспышке штамма "Омикрон". Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

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