ВОЗ призывает вакцинировать 10% населения каждой страны до конца лета

Всемирная организация здравоохранения призывает правительства стран, вакцинировать по меньшей мере 10% своего населения к началу сентября. Организация взволнована из-за несбалансированного распределения вакцин и возможного возникновения более опасных штаммов коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг ВОЗ.
"Комитет призвал все страны поддержать призыв ВОЗ вакцинировать не менее 10% населения каждой страны до конца сентября", - заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.
Стоит отметить, что сегодня организация взволнована из-за возможного появления более опасных штаммов коронавируса. Комитет по чрезвычайным ситуациям обеспокоен тем, что пандемию заболевания сегодня называют завершающейся. Новые варианты COVID могут оказаться более сложными для контроля.