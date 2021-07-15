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ВООЗ закликає вакцинувати 10% населення кожної країни до кінця літа

Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає уряди країн, вакцинувати щонайменше 10% свого населення до початку вересня. Організація схвильована через незбалансований розподіл вакцин й можливе виникнення більш небезпечних штамів коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг ВООЗ.

"Комітет закликав усі країни підтримати заклик ВООЗ вакцинувати не менше 10% населення кожної країни до кінця вересня", - заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреїсус.

Варто відзначити, що сьогодні організація схвильована через можливу появу більш небезпечних штамів коронавірусу. Комітет з надзвичайних ситуацій стурбований тим, що пандемію захворювання сьогодні називають завершальною. Нові варіанти COVID можуть виявитися більш складними для контролю.

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КоронавірусВООЗВакцинація