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В ВОЗ прогнозируют новые мутации коронавируса

Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что коронавирус Sars-cov-2, который вызывает болезнь COVID-19, продолжит мутировать. Организация обещает внимательно следить за новыми штаммами коронавируса.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании ВОЗ, которое транслировалось в Twitter.

Как пояснила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, мутации коронавируса являются естественным процессом.

"Мутации продолжатся, мутации - это естественный процесс. На самом вирусе это существенно не отражается, но нам нужно продолжить изучать эти варианты, в частности с точки зрения их передачи", - сказала она.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус также заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса и призвал страны оперативно делиться информацией о новых штаммах с ВОЗ и другими государствами.

Напомним, сегодня в Финляндии заявили об обнаружении трех зараженных новыми штаммами коронавируса. У двух больных обнаружили "британский" штамм, третий заразился мутацией с ЮАР.

Кроме того, вчера новый штамм коронавируса обнаружили в Португалии. Новую мутацию коронавируса подтвердили у прибывших из Британии.

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