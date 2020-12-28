RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ВООЗ прогнозують нові мутації коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що коронавірус Sars-cov-2, який викликає хворобу COVID-19, продовжить мутувати. Організація обіцяє уважно стежити за новими штамами коронавірусу.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні ВООЗ, яке транслювалося у Twitter.

Як пояснила глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове, мутації коронавірусу є природнім процесом.

"Мутації продовжаться, мутації - це природній процес. На самому вірусі це суттєво не відбивається, але нам потрібно продовжити вивчати ці варіанти, зокрема з точки зору їх передавання", - сказала вона.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус також заявив, що у 2021 році світ зіткнеться з новими варіантами коронавірусу та закликав країни оперативно ділитися інформацією про нові штами з ВООЗ та іншими державами.

Нагадаємо, сьогодні у Фінляндії заявили про виявлення трьох заражених новими штамами коронавірусу. У двох хворих виявили "британський" штам, третій заразився мутацією з ПАР.

Крім того, вчора новий штам коронавірусу виявили в Португалії. Нову мутацію коронавірусу підтвердили у прибулих з Британії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗКоронавірус