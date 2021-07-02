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ВОЗ раскритиковала Евро-2020 за распространение COVID-19: заболеваемость увеличилась

Автор: Наталья Скороход

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Евро-2020 за распространение коронавируса. По данным организации, заболеваемость COVID-19 увеличилась на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По заявлению ВОЗ, сборы толп в городах, принимающих Евро-2020, поездки и ослабление социальных ограничений привели к увеличению числа новых случаев заболевания на 10%.

Напомним, жителям Швейцарии рекомендовали не ездить в Россию на Евро-2020 из-за коронавируса. Там считают, что рост заболеваемости вызван поездками граждан в Санкт-Петербург на матчи.

Ранее сообщалось, что украинцы не смогут прилететь в Рим на матч против Англии. Это связанно с карантином.

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евро 2020