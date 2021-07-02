ВООЗ розкритикувала Євро-2020 за поширення COVID-19: захворюваність збільшилася

Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала Євро-2020 за поширення коронавірусу. За даними організації, захворюваність COVID-19 збільшилася на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За заявою ВООЗ, збори натовпів у містах, що приймають Євро-2020, поїздки і ослаблення соціальних обмежень призвели до збільшення числа нових випадків захворювання на 10%.

Нагадаємо, жителям Швейцарії рекомендували не їздити в Росію на Євро-2020 через коронавірус. Там вважають, що зростання захворюваності викликане поїздками громадян до Санкт-Петербурга на матчі.

Раніше повідомлялося, що українці не зможуть прилетіти до Риму на матч проти Англії. Це пов'язано з карантином.