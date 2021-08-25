ВОЗ: распространение COVID-19 стабилизировалось на очень высоком уровне

За последнюю неделю распространение COVID-19 в мире стабилизировалось на очень высоком уровне. Еженедельно фиксируется около 4,5 млн новых случаев и 68 000 смертей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"После почти двухмесячного роста глобальное количество случаев и смертей от COVID-19 на прошлой неделе оставалось стабильным. Но оно стабильно на очень высоком уровне - более 4,5 млн случаев и 68 000 смертей", - отметил Гебрейесус.

Но, по его словам, ситуация сильно отличается от региона к региону и от страны к стране.

"В некоторых регионах и странах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертей от COVID-19, в то время как в других наблюдается снижение", - добавил он.