ВООЗ: поширення COVID-19 стабілізувалося на дуже високому рівні

За останній тиждень поширення COVID-19 у світі стабілізувалося на дуже високому рівні. Щотижня фіксується близько 4,5 млн нових випадків і 68 000 смертей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Аданома Гебрейєсуса.

"Після майже двомісячного зростання глобальна кількість випадків і смертей від COVID-19 минулого тижня залишалася стабільною. Але вона стабільна на дуже високому рівні - понад 4,5 млн випадків і 68 000 смертей", - зазначив Гебрейєсус.

Але, за його словами, ситуація сильно відрізняється від регіону до регіону і від країни до країни.

"У деяких регіонах і країнах як і раніше спостерігається різке зростання випадків захворювання і смертей від COVID-19, в той час як в інших спостерігається зниження", - додав він.