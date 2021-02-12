ВОЗ на следующей неделе опубликует предварительный отчет миссии в Китае

Через несколько недель после публикации предварительного отчета о результатах миссии в китайском Ухане и его окрестностях ВОЗ представит миру финальный доклад.

"Мы всегда говорили, что эта миссия не даст ответы на все вопросы, однако она принесла дополнительную информацию, которая приближает нас к пониманию происхождения вируса, который вызывает COVID-19", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что миссия организации в Китае не смогла определить источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

"Я хотел бы подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал он.