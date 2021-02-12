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ВОЗ на следующей неделе опубликует предварительный отчет миссии в Китае

Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения на следующей неделе представит отчет миссии международных экспертов в Китае, которая расследует происхождение коронавируса. Пока что организация не исключает ни одну из гипотез по происхождению COVID-19.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиус на брифинге в Женеве.

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Через несколько недель после публикации предварительного отчета о результатах миссии в китайском Ухане и его окрестностях ВОЗ представит миру финальный доклад.

"Мы всегда говорили, что эта миссия не даст ответы на все вопросы, однако она принесла дополнительную информацию, которая приближает нас к пониманию происхождения вируса, который вызывает COVID-19", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что миссия организации в Китае не смогла определить источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

"Я хотел бы подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал он.

Напомним, эксперты ВОЗ, которые участвовали в миссии в Китае, назвали четыре гипотезы передачи коронавируса человеку.

Кроме того, эксперты ВОЗ заявили, что Ухань может быть не единственным источником распространение коронавируса.

Добавим, в Белом доме заявили о желании изучить предварительный отчет миссии ВОЗ после его публикации.

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