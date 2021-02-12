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ВООЗ наступного тижня опублікує попередній звіт місії в Китаї

Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я наступного тижня представить звіт місії міжнародних експертів в Китаї, яка розслідує походження коронавірусу. Поки що організація не відкидає жодної гіпотези щодо походження COVID-19.

Про це заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу в Женеві.

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Через кілька тижнів після публікації попереднього звіту про результати місії в китайському Ухані та його околицях ВООЗ представить світу фінальну доповідь.

"Ми завжди казали, що ця місія не дасть відповіді на всі запитання, однак вона принесла додаткову інформацію, яка наближає нас до розуміння походження вірусу, що спричиняє COVID-19", - заявив Гебреісус.

Глава ВООЗ зазначив, що місія організації в Китаї не змогла визначити джерело походження коронавірусу SARS-CoV-2.

"Я хотів би підтвердити, що всі гіпотези залишаються відкритими й вимагають подальшого аналізу та вивчення", - сказав він.

Нагадаємо, експерти ВООЗ, які брали участь в місії в Китаї, назвали чотири гіпотези передання коронавірусу людині.

Крім того, експерти ВООЗ заявили, що Ухань може бути не єдиним джерелом поширення коронавірусу.

Додамо, у Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації.

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