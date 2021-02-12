ВООЗ наступного тижня опублікує попередній звіт місії в Китаї

Через кілька тижнів після публікації попереднього звіту про результати місії в китайському Ухані та його околицях ВООЗ представить світу фінальну доповідь.

"Ми завжди казали, що ця місія не дасть відповіді на всі запитання, однак вона принесла додаткову інформацію, яка наближає нас до розуміння походження вірусу, що спричиняє COVID-19", - заявив Гебреісус.

Глава ВООЗ зазначив, що місія організації в Китаї не змогла визначити джерело походження коронавірусу SARS-CoV-2.

"Я хотів би підтвердити, що всі гіпотези залишаються відкритими й вимагають подальшого аналізу та вивчення", - сказав він.