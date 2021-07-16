ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае

Всемирная организация здравоохранения требует контроля над лабораториями в Китае, де были выявлены первые случаи COVID-19. Это нужно для того, чтобы выяснить происхождение коронавируса , от которого во всем мире погибло более 4 миллионов человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В январе ВОЗ направило экспертную миссию в Китай, однако это не помогло выяснить подробности о происхождении коронавируса. Теперь

Напомним, Китай опроверг обвинения ВОЗ о том, что страна не предоставляет нужной информации в расследовании происхождения коронавируса. Там также посоветовали изучить версию о завозе COVID-19 в Ухань.

Ранее сообщалось, что ВОЗ разработала еще один план изучения происхождения коронавируса. При этом учтут все ошибки, допущенные ранее.