ВООЗ вимагає контролю над лабораторіями в Китаї

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає контролю над лабораторіями в Китаї, де були виявлені перші випадки COVID-19. Це потрібно для того, щоб з'ясувати походження коронавірусу , від якого в усьому світі загинуло понад 4 мільйони людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

У січні ВООЗ направило експертну місію в Китай, проте це не допомогло з'ясувати подробиці про походження коронавірусу. Тепер

Нагадаємо, Китай спростував звинувачення ВООЗ про те, що країна не надає потрібної інформації в розслідуванні походження коронавірусу. Там також порадили вивчити версію про завезення COVID-19 в Ухань.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ розробила ще один план вивчення походження коронавірусу. При цьому врахують всі помилки, допущені раніше.