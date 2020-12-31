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ВОЗ внесла COVID-вакцину Pfizer в экстренный список

Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины от коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ.

Об этом организация сообщила на странице в Twitter.

Вакцину Pfizer/BioNTech внесли в экстренный список препаратов.

"Вакцина от коронавируса Pfizer / BioNTech сегодня стала первой вакциной, которая получила подтверждение ВОЗ для экстренного использования", - заявили в организации.

Напомним, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech зарегистрировала Великобритания.

Как писало РБК-Украина, США одобрили вакцину Pfizer и BioNTech в середине декабря. Американцев уже вакцинируют от коронавируса.

Добавим, в Европейском союзе разрешили применение COVID-вакцины Pfizer/BioNTech 21 декабря.

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Новости Украины ВОЗвакцина от коронавируса