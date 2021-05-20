UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ВОЗ: возобновлять международные поездки все еще опасно

Автор: Дмитрий Левицкий

Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновление международных путешествий. По его словам, прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок.

Об этом сообщило агентство ANSA.

Как отметил Клюге на пресс-конференции, возобновлять международные поездки "пока опасно".

"Прямо сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок", - сказал он.

О возобновлении международных поездок в мире заговорили учитывая темпы вакцинации от коронавируса. Например, сегодня Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID туристам.

Напомним, уже в ближайшее время Европейский союз планирует запустить систему COVID-паспортов, что позволит уже этим летом возобновить туризм.

О планах по пересмотру ограничений на международные поездки заговорили и в США. Сейчас этот вопрос обсуждают в администрации президента США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗпоездпутешествияКоронавирус