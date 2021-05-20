ВООЗ: відновлювати міжнародні поїздки все ще небезпечно

Директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге виступив проти відновлення міжнародних подорожей . За його словами, прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще крихкий.

Про це повідомило агентство ANSA .

"Прямо зараз, перед обличчям загрози, яка зберігається, та нової невизначеності, ми повинні продовжувати виявляти обережність та переосмислити або уникати міжнародних поїздок", - сказав він.

Як наголосив Клюге на прес-конференції, відновлювати міжнародні поїздки "поки небезпечно".

Про відновлення міжнародних поїздок у світі заговорили з огляду на темпи вакцинації від коронавірусу. Наприклад, сьогодні Рада ЄС дозволила в'їзд вакцинованим від COVID туристам.

Нагадаємо, вже найближчим часом Європейський союз планує запустити систему COVID-паспортів, що дозволить вже цього літа відновити туризм.

Про плани щодо перегляду обмежень на міжнародні поїздки заговорили і в США. Наразі це питання обговорюють в адміністрації президента США.