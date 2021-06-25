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ВОЗ вскоре одобрит две вакцины от коронавируса

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Женева, Пятница 25 июня 2021 21:24
ВОЗ вскоре одобрит две вакцины от коронавируса Фото: ВОЗ вскоре одобрит две вакцины от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения в скором времени одобрит новые вакцины от коронавируса. Их разрешат использовать в чрезвычайных ситуациях.

Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Мы ожидаем, что одна или две вакцины будут вскоре одобрены", - заявила она.

Однако Симао не уточнила о каких именно препаратах идет речь.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что все вакцины от коронавируса, которые одобрены международными регуляторами, одинаково эффективны против нового штамма "Дельта".

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что индийский вариант коронавируса "Дельта" в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане.

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