ВОЗ вскоре одобрит две вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения в скором времени одобрит новые вакцины от коронавируса. Их разрешат использовать в чрезвычайных ситуациях.

Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао .

"Мы ожидаем, что одна или две вакцины будут вскоре одобрены", - заявила она.

Однако Симао не уточнила о каких именно препаратах идет речь.