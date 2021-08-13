ВОЗ запускает международное исследование, которое поможет изучить COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Исследование направлено на сбор стандартизированных данных о коронавирусе по всему миру. Проводит его ВОЗ совместно с Международным консорциумом по тяжелым и новым острым респираторным инфекциям (ISARIC).

В ISARIC объяснили, что затянувшийся коронавирус остается одним из наименее понятых аспектов пандемии и стал "глобальным кризисом в области здравоохранения".

При этом пока мало что известно о том, почему некоторые люди, прошедшие острую фазу инфекции, испытывают трудности с выздоровлением и страдают от стойких симптомов, таких как одышка, сильная усталость и заболевания головного мозга, а также сердечные и неврологические расстройства.