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ВОЗ запускает международное исследование, которое поможет изучить COVID-19

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Швейцария , Пятница 13 августа 2021 03:16
ВОЗ запускает международное исследование, которое поможет изучить COVID-19 Фото: ВОЗ запускает международное исследование для изучения COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Всемирная организация здравоохранения запускает новое международное исследование. Оно поможет изучить COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Исследование направлено на сбор стандартизированных данных о коронавирусе по всему миру. Проводит его ВОЗ совместно с Международным консорциумом по тяжелым и новым острым респираторным инфекциям (ISARIC).

В ISARIC объяснили, что затянувшийся коронавирус остается одним из наименее понятых аспектов пандемии и стал "глобальным кризисом в области здравоохранения".

При этом пока мало что известно о том, почему некоторые люди, прошедшие острую фазу инфекции, испытывают трудности с выздоровлением и страдают от стойких симптомов, таких как одышка, сильная усталость и заболевания головного мозга, а также сердечные и неврологические расстройства.

"Существует необходимость в оптимизации и стандартизации сбора и передачи клинических данных между исследованиями (в частности, клиническими испытаниями) и клинической практикой для этого состояния", - говорится в сообщении.

Напомним, что есть две версии происхождения коронавируса. Ими поделилась разведка США.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ прокомментировали ситуацию с штаммом коронавируса "Йота".

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