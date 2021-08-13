ВОЗ запускает международное исследование, которое поможет изучить COVID-19
Всемирная организация здравоохранения запускает новое международное исследование. Оно поможет изучить COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Исследование направлено на сбор стандартизированных данных о коронавирусе по всему миру. Проводит его ВОЗ совместно с Международным консорциумом по тяжелым и новым острым респираторным инфекциям (ISARIC).
В ISARIC объяснили, что затянувшийся коронавирус остается одним из наименее понятых аспектов пандемии и стал "глобальным кризисом в области здравоохранения".
При этом пока мало что известно о том, почему некоторые люди, прошедшие острую фазу инфекции, испытывают трудности с выздоровлением и страдают от стойких симптомов, таких как одышка, сильная усталость и заболевания головного мозга, а также сердечные и неврологические расстройства.
"Существует необходимость в оптимизации и стандартизации сбора и передачи клинических данных между исследованиями (в частности, клиническими испытаниями) и клинической практикой для этого состояния", - говорится в сообщении.
Напомним, что есть две версии происхождения коронавируса. Ими поделилась разведка США.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ прокомментировали ситуацию с штаммом коронавируса "Йота".