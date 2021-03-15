В ВОЗ заявили об отсутствии связи между смертями и вакциной AstraZeneca

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что пока нет задокументированных смертей, связанных с вакцинами против COVID-19. Информация прозвучала на фоне сообщений о том, что ряд стран прекратили использование вакцин AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов.

Об этом она заявила на онлайн-брифинге для СМИ, передает Reuters.

По ее словам, до сих пор не было ни одной связи между так называемыми тромбоэмболичными инцидентами, о которых сообщается в некоторых странах, и прививкой против COVID-19. "Мы не хотим, чтобы люди паниковали", - добавила она.