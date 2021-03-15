У ВООЗ заявили про відсутність зв'язку між смертями і вакциною AstraZeneca

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан заявила, що наразі немає задокументованих смертей, пов'язаних з вакцинами проти COVID-19. Інформація лунає на тлі повідомлень про те, що низка країн припинили використання вакцин AstraZeneca для вивчення можливих побічних ефектів.

Про це вона заявила на онлайн-брифінгу для ЗМІ, передає Reuters.

За її словами, досі не було жодного зв'язку між так званими тромбоемболічними інцидентами, про які повідомляється в деяких країнах, та щепленням проти COVID-19. "Ми не хочемо, щоб люди панікували", - додала вона.