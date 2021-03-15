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У ВООЗ заявили про відсутність зв'язку між смертями і вакциною AstraZeneca

Автор: Андрій Василюк

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан заявила, що наразі немає задокументованих смертей, пов'язаних з вакцинами проти COVID-19. Інформація лунає на тлі повідомлень про те, що низка країн припинили використання вакцин AstraZeneca для вивчення можливих побічних ефектів.

Про це вона заявила на онлайн-брифінгу для ЗМІ, передає Reuters.

За її словами, досі не було жодного зв'язку між так званими тромбоемболічними інцидентами, про які повідомляється в деяких країнах, та щепленням проти COVID-19.

"Ми не хочемо, щоб люди панікували", - додала вона.

Відзначимо, низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі і Великобританії.

Як писало РБК-Україна, ЕМА спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів. Таку заяву він зробив з посиланням на Європейське агентство з лікарських засобів.

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