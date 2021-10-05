Возле больницы Львова образовалась очередь "скорых" с больными COVID

В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова зафиксировали рекордное количество новых СOVID-пациентов. Возле медучреждения образуются очереди из "скорых".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря больницы Кристину Каспшишак.
"Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией - 81 человек", - написала она.
По словам пресс-секретаря, по состоянию на утро 5 октября в стационаре уже зарегистрировано 409 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из которых только один - вакцинирован.
Напомним, вчера мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина.