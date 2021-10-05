RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Біля лікарні Львова утворилася черга "швидких" з хворими на COVID

Автор: Марія Кучерявець

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова зафіксували рекордну кількість нових СOVID-пацієнтів. Біля медзакладу утворюються черги зі "швидких".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю лікарні Христину Каспшишак.

"Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою. За вчорашню добу маємо рекордну кількість надходжень від початку боротьби з пандемією - 81 особа", - написала вона.

За словами речниці, станом на ранок 5 жовтня у стаціонарі уже зареєстровано 409 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. З яких лише один - вакцинований.

Нагадаємо, вчора міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто вже входить до "червоної" зону адаптивного карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівКоронавірусПандемія коронавірусу