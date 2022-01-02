Возможно все. В Минздраве оценили вероятность локдауна в Украине из-за "Омикрона"

Главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Но сейчас об этом речь не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санврача "Суспильному.
По его словам, "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям.
"Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все", - заявил он.
Кузин отметил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какая будет нагрузка, нет возможности.
"Но локдаунов пока не ожидаем", - отметил он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.
Отметим, в Украине прогнозируют волну "Омикрона".