Возможно все. В Минздраве оценили вероятность локдауна в Украине из-за "Омикрона"

По его словам, "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям.

"Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все", - заявил он.

Кузин отметил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какая будет нагрузка, нет возможности.

"Но локдаунов пока не ожидаем", - отметил он.