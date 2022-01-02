Можливо все. У МОЗ оцінили ймовірність локдауну в Україні через "Омікрон"

За його словами, "Омікрон" може призводити до непередбачуваний наслідків.

"Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все", - заявив він.

Кузін зазначив, що спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яке буде навантаження, немає можливості.

"Але локдаунів поки що не очікуємо", - зазначив він.