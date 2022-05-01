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Возвращение к "нормальности". Греция отменила все ограничения для невакцинированных

Фото: Греция упразднила ограничения на старте туристического сезона (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

После двух лет пандемии коронавируса и чрезвычайных ограничительных мер Греция с 1 мая полностью ослабила правила для туристов и местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Главное решение – конец разделения вакцинированных и невакцинированных. Теперь они вместе могут посещать магазины, рестораны, кинотеатры и т. д. В этих учреждениях перестанут требовать сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении.

Исключение из ограничений – еженедельно экспресс-тесты для невакцинированных работников. Также минимум на месяц продлили ношение масок в помещениях.

"Сейчас условия способствуют отмене мер. Большая часть населения иммунизирована", – заявил профессор кафедры патологии Медицинской школы Университета Патры Хараламбос Гогос.

К слову, Греция выразила сомнение в возможности ЕС полностью отказаться от газа из РФ.

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