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Повернення до "нормальності". Греція скасувала всі обмеження для невакцинованих

Фото: Греція скасувала обмеження на старті туристичного сезону (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Після двох років пандемії коронавірусу та надзвичайних обмежувальних заходів Греція з 1 травня повністю послабила правила для туристів і місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Головне рішення – кінець розподілу вакцинованих і невакцинованих. Тепер вони спільно можуть відвідувати магазини, ресторани, кінотеатри тощо. У цих закладах перестануть вимагати сертифікат про вакцинацію чи довідку про одужання.

Виняток із обмежень – експрес-тести щотижня для невакцинованих працівників. Також мінімум на місяць продовжили носіння масок у приміщеннях.

"Зараз умови сприяють скасування заходів. Більша частина населення імунізована", – заявив професор кафедри патології Медичної школи Університету Патри Хараламбос Гогос.

До слова, Греція висловила сумнів щодо можливості ЄС повністю відмовитися від газу з РФ.

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