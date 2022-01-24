Впервые за 2 года эпидемии. Во Львове резкая вспышка COVID, жителей просят работать удаленно
Во Львове впервые за два года эпидемии резкая вспышка заболеваемости коронавирусом. Жителей города просят работать дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
"Сегодняшний штамм коронавируса ("Омикрон" - ред.) распространяется очень быстро. Если в начале недели в коллективе, классе или группе болеет один человек, то через несколько дней заражаются все. Мы уже точно знаем это по своему опыту", - написал Садовой в своем Telegram.
Мэр призвал жителей города работать из дома, если они почувствовали себя плохо и их беспокоит боль в горле или насморк. "Поработайте дистанционно, если есть такая возможность", - добавил Садовой и призвал львовян беречь себя и своих близких.
По его словам, Львов впервые сталкивается с такой скоростью распространения коронавируса с начала эпидемии. Садовой отметил, что сегодня массово болеют дворники, водители общественного транспорта и даже руководители городских управлений и департаментов.
"Много больных и среди детей. По состоянию на утро пятницы (21 января - ред.) во львовские школы не пришли 27 тысяч детей, поскольку принято решение перевести учеников 5-11 классов на дистанционку", - добавил мэр.
Напомним, с 24 января учеников 5-11 классов из-за роста заболеваемости коронавирусом на две недели перевели на дистанционную форму обучения.
Отметим, с 24 января по 7 февраля школы Ужгорода перешли на дистанционное обучение.