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Впервые за 2 года эпидемии. Во Львове резкая вспышка COVID, жителей просят работать удаленно

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Львов, Понедельник 24 января 2022 15:28
Впервые за 2 года эпидемии. Во Львове резкая вспышка COVID, жителей просят работать удаленно Фото: Львов призвал жителей работать дистанционно из-за резкой вспышки COVI|D-заболеваемости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Львове впервые за два года эпидемии резкая вспышка заболеваемости коронавирусом. Жителей города просят работать дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"Сегодняшний штамм коронавируса ("Омикрон" - ред.) распространяется очень быстро. Если в начале недели в коллективе, классе или группе болеет один человек, то через несколько дней заражаются все. Мы уже точно знаем это по своему опыту", - написал Садовой в своем Telegram.

Мэр призвал жителей города работать из дома, если они почувствовали себя плохо и их беспокоит боль в горле или насморк. "Поработайте дистанционно, если есть такая возможность", - добавил Садовой и призвал львовян беречь себя и своих близких.

По его словам, Львов впервые сталкивается с такой скоростью распространения коронавируса с начала эпидемии. Садовой отметил, что сегодня массово болеют дворники, водители общественного транспорта и даже руководители городских управлений и департаментов.

"Много больных и среди детей. По состоянию на утро пятницы (21 января - ред.) во львовские школы не пришли 27 тысяч детей, поскольку принято решение перевести учеников 5-11 классов на дистанционку", - добавил мэр.

Напомним, с 24 января учеников 5-11 классов из-за роста заболеваемости коронавирусом на две недели перевели на дистанционную форму обучения.

Отметим, с 24 января по 7 февраля школы Ужгорода перешли на дистанционное обучение.

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