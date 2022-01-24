Вперше за 2 роки епідемії. У Львові різкий спалах, мешканців просять працювати віддалено

У Львові вперше за два роки епідемії різкий спалах захворюваності на коронавірус. Жителів міста просять працювати дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового .

"Сьогоднішній штам коронавірусу ("Омікрон" - ред.) поширюється дуже швидко. Якщо на початку тижня в колективі, класі або групі хворіє одна людина, то через кілька днів заражаються всі. Ми вже точно знаємо це зі свого досвіду", - написав Садовий у своєму Telegram.

Мер закликав жителів міста працювати з дому, якщо вони відчули себе погано і їх турбує біль у горлі або нежить. "Попрацюйте Дистанційно, якщо є така можливість", - додав Садовий і закликав львів'ян берегти себе і своїх близьких.

За його словами, Львів вперше стикається з такою швидкістю поширення коронавірусу з початку епідемії. Садовий зазначив, що сьогодні масово хворіють двірники, водії громадського транспорту і навіть керівники міських управлінь і департаментів.

"Багато хворих і серед дітей. Станом на ранок п'ятниці (21 січня - ред.) до львівських шкіл не прийшли 27 тисяч дітей, оскільки прийнято рішення перевести учнів 5-11 класів на дистанційку", - додав мер.