Вперше за 2 роки епідемії. У Львові різкий спалах, мешканців просять працювати віддалено
У Львові вперше за два роки епідемії різкий спалах захворюваності на коронавірус. Жителів міста просять працювати дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.
"Сьогоднішній штам коронавірусу ("Омікрон" - ред.) поширюється дуже швидко. Якщо на початку тижня в колективі, класі або групі хворіє одна людина, то через кілька днів заражаються всі. Ми вже точно знаємо це зі свого досвіду", - написав Садовий у своєму Telegram.
Мер закликав жителів міста працювати з дому, якщо вони відчули себе погано і їх турбує біль у горлі або нежить. "Попрацюйте Дистанційно, якщо є така можливість", - додав Садовий і закликав львів'ян берегти себе і своїх близьких.
За його словами, Львів вперше стикається з такою швидкістю поширення коронавірусу з початку епідемії. Садовий зазначив, що сьогодні масово хворіють двірники, водії громадського транспорту і навіть керівники міських управлінь і департаментів.
"Багато хворих і серед дітей. Станом на ранок п'ятниці (21 січня - ред.) до львівських шкіл не прийшли 27 тисяч дітей, оскільки прийнято рішення перевести учнів 5-11 класів на дистанційку", - додав мер.
Нагадаємо, з 24 січня учнів 5-11 класів через зростання захворюваності коронавірусом на два тижні перевели на дистанційну форму навчання.
Зазначимо, з 24 січня по 7 лютого школи Ужгорода перейшли на дистанційне навчання.