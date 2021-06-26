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Вперше з початку пандемії: в австралійському Сіднеї ввели локдаун

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Сідней, Субота 26 червня 2021 17:23
Вперше з початку пандемії: в австралійському Сіднеї ввели локдаун Фото: в Сіднеї через "Дельта"-штамма коронавірусу ввели локдаун (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

В австралійському Сіднеї вперше ввели локдаун з початку пандемії. Він триватиме два тижні.

Про це повідомляє Еuronews.

Причиною такого рішення стало зростання захворюваності на коронавірус і поширення ще більш небезпечного штаму - "Дельти".

Зазначено, що з суботи залишати домівки мешканці можуть тільки з поважної причини - для покупки продуктів, ліків, візиту до лікаря, заняття спортом.

Працюючі повинні по можливості перейти на віддалений режим. Австралійці, які побували у Сіднеї, зобов'язані самоізолюватись на 14 днів.

"Ми повинні приготуватися до більшої кількості випадків. Дуже швидко йде зараження всередині домогосподарств. Вірус передається як мінімум у два рази швидше, ніж при попередніх варіантах COVID-19. Потрібно бути готовими до напливу інфікованих найближчими днями. Тому так важливо вжити заходів прямо зараз ", - пояснила прем'єр Нового Південного Уельсу Гледіс Береджіклян.

Всього ж за час пандемії в Австралії, яка налічує 25 мільйонів жителів, було зафіксовано близько 30 тисяч випадків захворювання на коронавірус і майже тисяча смертей. Як мінімум одну дозу вакцини отримала приблизно чверть населення країни.

Нагадаємо, австралійські медики попереджають, що для передачі коронавірусу "Дельта" не потрібно 15 хвилин контакту з інфікованим, як це було з "Уханьским" варіантом. Передача вірусу може відбутися навіть після нетривалого перебування поруч з хворим.

Як писало РБК-Україна, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта"-штаммом коронавірусу, є більш важким. За його словами, вакциновані українці від нього захищені.

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