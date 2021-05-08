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Впервые с января: в Японии за сутки выявили более 7 тысяч случаев COVID

Автор: Юлия Струк

Медицинские службы Японии впервые с середины января диагностировали за сутки свыше семи тысяч случаев коронавируса COVID-19. Число заболевших составляет 7249.

Об этом сообщает телеканал NHK.

За сутки скончались 85 человек, инфицированных вирусом.

Больше всего случаев зарегистрировали в Токио - 1 121. Второе место занимает Осака с 1021 зараженным, а на третьем префектура Канагава - 303.

Указано также, что суточные показатели заболеваемости оказались рекордными в 13 из 47 префектур Японии.

За время пандемии в Японии выявили более 635 тысяч случаев болезни и 10,8 тысяч летальных исходов, пишут местные СМИ.

Напомним, онлайн-петиция с призывом к отмене Олимпийских игр в Токио собрала за последние несколько дней почти 200 тысяч подписей. Население Японии против проведения Игр в условиях пандемии.

Как писало РБК-Украина, 4 мая был зафиксирован новый рекорд по тяжелым случаям протекания болезни после заражения коронавирусом зафиксирован в Японии - 1114 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне - 3 мая.

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