Впервые с января: в Японии за сутки выявили более 7 тысяч случаев COVID

Медицинские службы Японии впервые с середины января диагностировали за сутки свыше семи тысяч случаев коронавируса COVID-19. Число заболевших составляет 7249.
Об этом сообщает телеканал NHK.
За сутки скончались 85 человек, инфицированных вирусом.
Больше всего случаев зарегистрировали в Токио - 1 121. Второе место занимает Осака с 1021 зараженным, а на третьем префектура Канагава - 303.
Указано также, что суточные показатели заболеваемости оказались рекордными в 13 из 47 префектур Японии.
За время пандемии в Японии выявили более 635 тысяч случаев болезни и 10,8 тысяч летальных исходов, пишут местные СМИ.
Напомним, онлайн-петиция с призывом к отмене Олимпийских игр в Токио собрала за последние несколько дней почти 200 тысяч подписей. Население Японии против проведения Игр в условиях пандемии.
Как писало РБК-Украина, 4 мая был зафиксирован новый рекорд по тяжелым случаям протекания болезни после заражения коронавирусом зафиксирован в Японии - 1114 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне - 3 мая.