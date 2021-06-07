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Впервые с прошлого лета: на Мальте за сутки не обнаружили ни одного случая COVID

Автор: Андрей Василюк

Мальта впервые за 11 месяцев не зарегистрировала ни одного нового случая заболевания COVID-19. При этом граждан все же призывают сохранять дисциплину и ответственность.

Об этом заявил в Twitter министр здравоохранения Мальты Крис Фирн.

"Сегодня первый день с нулевым числом случаев с прошлого лета. Очень важно, чтобы мы сохраняли дисциплину и ответственность", - написал министр.

Последний раз Мальта фиксировала ноль новых случаев 25 июля 2020 года.

В конце мая Крис Фирн заявлял, что Мальта стала первой страной в Евросоюзе, где сформирован коллективный иммунитет от коронавируса. В стране около 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. При этом около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса. "Вакцины вводятся каждые пять секунд", - сказал он.

Глава Минздрава отметил, что тем, кто прошел полную вакцинацию, с июля не придется носить маску на улице. Ее обязательное ношение останется только внутри помещений.

"Вакцина - это оружие против вируса", - считает Фирн.

24 мая власти Мальты сняли ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлили до полуночи. Ранее они должны были закрываться в 17:00.

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