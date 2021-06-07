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Вперше з минулого літа: на Мальті за добу не виявили жодного випадку COVID

Автор: Андрій Василюк

Мальта вперше за 11 місяців не зареєструвала жодного нового випадку захворювання на COVID-19. При цьому громадян все ж таки закликають зберігати дисципліну та відповідальність.

Про це заявив у Twitter міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Фірн.

"Сьогодні перший день із нульовим числом випадків з минулого літа. Дуже важливо, щоб ми зберігали дисципліну та відповідальність", - написав міністр.

Востаннє Мальта фіксувала нуль нових випадків 25 липня 2020 року.

Наприкінці травня Кріс Фірн заявляв, що Мальта стала першою країною в Євросоюзі, де сформований колективний імунітет від коронавірусу. В країні близько 70% дорослого населення отримали як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19. При цьому близько 42% дорослого населення Мальти вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу. "Вакцини вводяться кожні п'ять секунд", - сказав він.

Глава МОЗ зазначив, що тим, хто пройшов повну вакцинацію, з липня не доведеться носити маску на вулиці. Її обов'язкове носіння залишиться тільки всередині приміщень.

"Вакцина - це зброя проти вірусу", - вважає Фірн.

24 травня влада Мальти зняла обмеження на відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів продовжили до півночі. Раніше вони повинні були закриватися о 17:00.

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