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Врач из Закарпатья продавал фейковые COVID-справки: правоохранители разоблачили схему

Автор: Мария Кучерявец

На Закарпатье Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила торговлю фейковыми справками о результатах ПЦР-тестов на COVID-19. Схему организовал местный врач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, чтобы получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус путешественникам не нужно было проходить лабораторные исследования. Достаточно было оплатить стоимость "услуги".

Известно, что противоправная схема действовала с начала года. Медик "заверял" справки фальшивыми печатями и продавал их в больнице и в арендованном помещении.

Так, ежедневно он сбывал до 10 подделок. Стоимость одной колебалась в зависимости от срочности и достигала 1 тысячи гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую документацию с доказательствами противоправной деятельности;
  • поддельные печати;
  • готовы для продажи "справки".

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ организатору сделки сообщено о подозрении.

Сейчас устанавливаются другие лица, которые, возможно, причастны к противоправной схеме.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (facebook.com/ssu.uzhhorod)

Напомним, недавно в Тернополе также разоблачили схему изготовления и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19

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