Врач из Закарпатья продавал фейковые COVID-справки: правоохранители разоблачили схему

По информации правоохранителей, чтобы получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус путешественникам не нужно было проходить лабораторные исследования. Достаточно было оплатить стоимость "услуги".

Известно, что противоправная схема действовала с начала года. Медик "заверял" справки фальшивыми печатями и продавал их в больнице и в арендованном помещении.

Так, ежедневно он сбывал до 10 подделок. Стоимость одной колебалась в зависимости от срочности и достигала 1 тысячи гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли:

компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую документацию с доказательствами противоправной деятельности;

поддельные печати;

готовы для продажи "справки".

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ организатору сделки сообщено о подозрении.

Сейчас устанавливаются другие лица, которые, возможно, причастны к противоправной схеме.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (facebook.com/ssu.uzhhorod)