Лікар із Закарпаття продавав фейкові COVID-довідки: правоохоронці викрили схему

За інформацією правоохоронців, щоб отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус подорожувальникам не потрібно було проходити лабораторні дослідження. Достатньо було сплатити вартість "послуги".

Відомо, що протиправна схема діяла від початку року. Медик "завіряв" довідки фальшивими печатками та продавав їх у лікарні та в орендованому приміщенні.

Так, щодня він збував до 10 підробок. Вартість однієї коливалася залежно від терміновості та сягала 1 тисячі гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію із доказами протиправної діяльності;

підроблені печатки;

готові для продажу "довідки".

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ організатору оборудки повідомлено про підозру.

Наразі встановлюються інші особи, які, можливо, причетні до протиправної схеми.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (facebook.com/ssu.uzhhorod)