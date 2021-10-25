За время пандемии в Украине умерло 64 тысячи человек, цифра может вырасти до 92 тысяч до конца года 

Отметим, что по прогнозам Киевской школы экономики (KSE) количество смертей от COVID-19 до конца этого года может достичь от 68 до 92 тысяч.

"По разным сценариям, в Украине до конца года, начиная с начала пандемии, может умереть от 68 до 92 тысяч человек", - сообщили в KSE.

Вместе с тем, по подсчетам СНБО, наша страна лишь начинает входить в пик коронавируса, поэтому ежесуточно число жертв от COVID-19 в ближайшее время может достигать более тысячи.

"Мы сейчас только начинаем входить в пик коронавируса. Большая проблема на сегодня, что невакцинированные люди попадают в больницы...Количество людей, которые будут погибать от COVID, может перевалить за тысячу человек", - заявил Данилов.