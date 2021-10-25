За час пандемії в Україні померло 64 тисячі людей, цифра може зрости до 92 тисяч до кінця року 

В Україні з початку пандемії від коронавірусу померли 64 202 людини. За минулу добу зафіксовано 330 летальних випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти РНБО.
Зазначимо, що за прогнозами Київської школи економіки (KSE) кількість смертей від COVID-19 до кінця цього року може сягнути від 68 до 92 тисяч.
"За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб", - повідомили в KSE.
Разом з тим, за підрахунками РНБО, наша країна лише починає входити в пік коронавірусу, тому щодоби число жертв від COVID-19 найближчим часом може сягати більш ніж тисячу.
"Ми зараз тільки починаємо входити в пік коронавірусу. Велика проблема на сьогодні, що невакциновані люди потрапляють до лікарень...Кількість людей, які будуть гинути від COVID, може перевалити за тисячу осіб", - заявив Данілов.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили 14 634 нових випадки коронавірусу.
Додамо, за прогнозами Київської школи економіки, в Україні найближчим часом за добу фіксуватиметься по 30 тисяч нових заражень.