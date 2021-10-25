RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За час пандемії в Україні померло 64 тисячі людей, цифра може зрости до 92 тисяч до кінця року 

Автор: Марія Кучерявець

В Україні з початку пандемії від коронавірусу померли 64 202 людини. За минулу добу зафіксовано 330 летальних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти РНБО.

Зазначимо, що за прогнозами Київської школи економіки (KSE) кількість смертей від COVID-19 до кінця цього року може сягнути від 68 до 92 тисяч.

"За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб", - повідомили в KSE.

Разом з тим, за підрахунками РНБО, наша країна лише починає входити в пік коронавірусу, тому щодоби число жертв від COVID-19 найближчим часом може сягати більш ніж тисячу.

"Ми зараз тільки починаємо входити в пік коронавірусу. Велика проблема на сьогодні, що невакциновані люди потрапляють до лікарень...Кількість людей, які будуть гинути від COVID, може перевалити за тисячу осіб", - заявив Данілов.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили 14 634 нових випадки коронавірусу.

Додамо, за прогнозами Київської школи економіки, в Україні найближчим часом за добу фіксуватиметься по 30 тисяч нових заражень.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОКарантинКоронавірус