На всеукраинском форуме по COVID-19 рассказали, какой вакциной и когда будут защищать украинцев

Отмечается, что это первое мероприятие в рамках проекта "Украина 30" - цикла еженедельных форумов из самых актуальных проблем страны.

"Сегодня первое мероприятие, которым мы начинаем серию из 30 еженедельных масштабных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности, наших партнеров, экспертов, ученых, журналистов", - отметил президент.

По его словам, вакцинация населения и создание новой системы мониторинга биологических угроз - это приоритеты государства в борьбе с коронавирусом.

"Ее главной задачей является охват по меньшей мере, половины населения Украины в течение 21-го и начале 22-го лет. Недавно нашей главной задачей было обеспечение достаточным количеством доз качественной вакцины от ведущих международных производителей. Мы договорились о поставке вакцин от Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novovax. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце, вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы", - сообщил Владимир Зеленский.

В то же время правительственные чиновники подтвердили, что пандемия COVID-19 продемонстрировала преимущества европейской интеграции для Украины. Благодаря поддержке ЕС страна получила 1 миллион единиц защитных средств, свыше 100 кислородных концентраторов для больниц и много других медицинских средств.

"Если бы Украина была членом Союза, мы бы стали участником глобальных инициатив и имели бы доступ к вакцине сразу. Это еще одна причина, почему надо ускорить евроинтеграционные процессы - чтобы стать полноценной частью цивилизованного мира", - сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Со своей стороны Верховная рада делает все, чтобы повысить эффективность борьбы с коронавирусом, оперативно принимая ряд важных законопроектов, отметила она.

В частности, Украина может использовать незарегистрированные лекарства, если они рекомендованы в США, ЕС и других ведущих странах в борьбе с коронавирусом.

Также парламент одобрил возможность сократить процедуру регистрации вакцины от COVID-19 до 5 дней и экстренное медицинское его применение не ожидая завершения последней фазы испытаний.

"Это одна из составляющих успеха, почему у нас такая неплохая статистика в лечении последствий коронавируса", - подчеркнул председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Депутат гарантирует, что в Украину будут поставляться только качественные безопасные вакцины, поэтому обвинения против вакцинации считает элементом гибридной войны.

"В Украине мы чувствуем гибридную войну, которую против нас ведет одна страна. И сегодня борьбу за то, какой именно вакциной вакцинироваться, я считаю элементом гибридной войны. Сегодня мы понимаем, что это большие деньги, и начатая кампания осуществляется с помощью рупоров этой страны", - считает Радуцкий.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, план вакцинации населения начинается вовремя.

"Уже через неделю в Украине начнется первый этап вакцинации граждан от COVID-19. В госбюджете на 2021 год для этого предусмотрено свыше 3,9 млрд грн. В частности, на закупку вакцин", - рассказал он.