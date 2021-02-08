На всеукраїнському форумі щодо COVID-19 розповіли, якою вакциною та коли захищатимуть українців

Зазначається, що це перший захід у рамках проекту "Україна 30" - циклу щотижневих форумів із найактуальніших проблем країни.

"Сьогодні перший захід, яким ми розпочинаємо серію з 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу за участі влади, громадськості, наших партнерів, експертів, науковців, журналістів", - зазначив президент.

За його словами, вакцинація населення та створення нової системи моніторингу біологічних загроз - це пріоритети держави у боротьбі з коронавірусом.

"Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення України протягом 21-го та початку 22-го років. Нещодавно нашим головним завданням було забезпечення України достатньою кількістю доз якісної вакцини від провідних міжнародних виробників. Ми домовились про поставку вакцин від Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novovax. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця, вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці", - повідомив Володимир Зеленський.

Водночас урядовці засвідчили, що пандемія COVID-19 продемонструвала переваги європейської інтеграції для України. Завдяки підтримці ЄС країна отримала 1 мільйон одиниць захисних засобів, понад 100 кисневих концентраторів для лікарень та багато інших медичних засобів.

"Якби Україна була членом Союзу, ми б стали учасником глобальних ініціатив і мали б доступ до вакцин одразу. Це ще одна причина, чому треба прискорити євроінтеграційні процеси - щоб стати повноцінною частиною цивілізованого світу", - сказала віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Зі свого боку Верховна рада робить все, щоб покращити ефективність боротьби з коронавірусом, оперативно ухвалюючи низку важливих законопроектів, зазначила вона.

Зокрема Україна може використовувати незареєстровані ліки, якщо вони рекомендовані у США, ЄС та інших провідних країнах у боротьбі з коронавірусом.

Також парламент схвалив можливість скоротити процедуру реєстрації вакцини від COVID-19 до 5 днів та екстрене медичне її застосування не очікуючи завершення останньої фази випробувань.

"Це одна зі складових успіху, чому в нас така непогана статистика в лікуванні наслідків коронавірусу", - наголосив голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Депутат гарантує, що в Україну поставлятимуться тільки якісні безпечні вакцини, тому закиди проти вакцинації вважає елементом гібридної війни.

"В Україні ми відчуваємо гібридну війну, яку проти нас веде одна країна. І сьогодні боротьбу за те, якою саме вакциною вакцинуватися, я вважаю елементом гібридної війни. Сьогодні ми розуміємо, що це великі гроші, і розпочата кампанія здійснюється за допомогою рупорів цієї країни", - вважає Радуцький.

За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, план вакцинації населення розпочинається вчасно.

"Вже за тиждень в Україні розпочнеться перший етап вакцинації громадян від COVID-19. У державному бюджеті на 2021 рік для цього передбачено понад 3,9 млрд грн. Зокрема, на закупівлю вакцин", - розповів він.