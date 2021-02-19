Вспышка COVID-19 в западных областях: Минздрав назвал причину

"Если проанализировать вспышки в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а это три критически растущие области по количеству случаев. Мы можем четко отследить, что это связано с массовым передвижением там туристов", - сказал Ляшко.

Главный санврач объяснил, что больные COVID-19 туристы приезжают в гостиницы или рестораны, инфицируют персонал, а те, в свою очередь, передают вирус друг другу и приносят его в очаги болезни.

"Поэтому на заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС в среду было принято решение на неделю приостановить всю развлекательную инфраструктуру и все заведения общепита", - добавил он.

Напомним, вчера местные СМИ сообщили, что на горнолыжных курортах в Ивано-Франковской области с понедельника будет запрещено есть в заведениях общественного питания.

Добавим, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила усилить контроль за карантином в проблемных областях, в частности в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты - Антон Геращенко, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудик, Алексей Мочанов и другие - рассказывают в частности про экстренное заседание СНБО, на котором было объявлено о санкциях против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Также обсуждают вопрос, почему в Украине такая разная ситуация по заболеваемости коронавирусом. Ну, и, конечно, не обошли стороной новое повышение штрафов за нарушение ПДД.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 19 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы зрителям рассказали, сколько граждан Украины планируют вакцинироваться от коронавируса.



Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал начало расследование НАБУ по закупке вакцин по завышенной цене



Также достойно внимания эмоциональное выступление инфекциониста Ольги Голубовской в отношении протокола лечения пациентов с COVID-19 и относительно назначенных препаратов.



Также Голубовская рассказала, когда мы сможем оценить эффективность вакцин.



А еще ранее врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.