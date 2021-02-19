Спалах COVID-19 в західних областях: МОЗ назвав причину

"Якщо проаналізувати спалахи у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, а це три критично зростаючі області за кількістю випадків. Ми можемо чітко відслідкувати, що це пов'язано з масовим пересуванням там туристів", - сказав Ляшко.

Головний санлікар пояснив, що хворі на COVID-19 туристи приїжджають в готелі чи ресторани, інфікують персонал, а ті, своєю чергою, передають вірус одне одному та приносять його у вогнища хвороби.

"Тому на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС у середу було прийнято рішення на тиждень призупинити всю розважальну інфраструктуру і всі заклади громадського харчування", - додав він.

Нагадаємо, вчора місцеві ЗМІ повідомили, що на гірськолижних курортах Івано-Франківської області з понеділка буде заборонено їсти в закладах громадського харчування.

Додамо, Держкомісія ТЕБ та НС вирішила посилити контроль за карантином у проблемних областях, зокрема у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості та експерти - Антон Геращенко, Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Кіра Рудик, Олексій Мочанов та інші - розповідають зокрема про екстрене засідання РНБО, на якому було оголошено про санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Також обговорюють питання, чому по Україні така різна ситуація щодо захворюваності на коронавірус. Ну, і, звісно, не обійшли стороною нове підвищення штрафів за порушення ПДР.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 19 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми глядачам розповіли, скільки громадян України планують вакцинуватися від коронавірусу.



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував початок розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин за завищеною ціною



Також вартий уваги емоційний виступ інфекціоніста Ольги Голубовської стосовно протоколу лікування пацієнтів з COVID-19 і щодо призначених препаратів.



Також Голубовська розповіла, коли ми зможемо оцінити ефективність вакцин.



А ще раніше лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.