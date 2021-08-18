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Вспышка коронавируса в Одессе: в больнице находится 8 детей из лагеря

Автор: Дмитрий Кузнецов

Восемь детей из центра "Молодая гвардия" госпитализированы в Одессе. Они находятся в больнице, которая специализируется на помощи пациентам с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Восемь детей госпитализированы в детскую больницу № 3 города Одесса. Она специализируется на помощи пациентам с COVID-19 имеет все необходимое оборудование и специалистов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате вспышки коронавируса в центре "Молодая гвардия" зарегистрированы 60 случаев заражения инфекцией. Среди них - 50 детей и 10 взрослых.

"За последние сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания среди детей дружины "Звездная", - уточнили в министерстве.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о вспышке коронавируса в центре "Молодая гвардия".

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