Вспышка коронавируса в Раде. Пленарные недели могут перенести

"Вынуждены констатировать, что в Верховной раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных COVID. По состоянию на утро 26 января только среди депутатов Верховной рады от "Слуги Народа" зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания", - написала она.

По словам политика, есть информация, что COVID болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения.

А нардеп Ярослав Железняк написал в Telegram, что Рада идет на карантин до 15 февраля.

При этом депутат Ольгя Совгиря в Telegram подчеркнула, что 27 января парламент может внести изменения в календарный план проведения седьмой сессии ВРУ.

Голосовать будут за такую работу парламента:

1 февраля - открытие седьмой сессии и проведение пленарного заседания (вполне вероятно сокращенного);

недели со 2 по 4, а также с 7 по 11 февраля - сделать неделями работы народных депутатов в комитетах.

"Следует отметить, что ВРУ не закрывается, а лишь меняет очередность пленарных недель, заменив их другой формой работы депутатов (то есть, на работу в комитетах)", - отметила Совгиря.