Спалах коронавірусу в Раді. Пленарні тижні можуть перенести

У Верховній раді України фіксують зростання захворюваності на коронавірус. У зв'язку з цим можуть внести зміни до календарного плану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера партії "Слуга народу" Юлії Палійчук у Telegram.
"Вимушені констатувати, що у Верховній раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на COVID. Станом на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної ради від "Слуги Народу" зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання", - написала вона.
За словами політика, є інформація, що на COVID хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження.
А нардеп Ярослав Железняк написав у Telegram, що Рада йде на карантин до 15 лютого.
При цьому депутат Ольга Совгіря в Telegram наголосила, що 27 січня парламент може внести зміни до календарного плану проведення сьомої сесії ВРУ.
Голосуватимуть за таку роботу парламенту:
"Слід зазначити, що ВРУ не закривається, а лише змінює черговість пленарних тижнів, замінивши їх на іншу форму роботи депутатів (тобто, на роботу в комітетах)", - зазначила Совгіря.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки рекомендує ввести для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу. Відомство надіслало засновникам та керівникам навчальних закладів рекомендаційні листи.