Спалах коронавірусу в Раді. Пленарні тижні можуть перенести

"Вимушені констатувати, що у Верховній раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на COVID. Станом на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної ради від "Слуги Народу" зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання", - написала вона.

За словами політика, є інформація, що на COVID хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження.

А нардеп Ярослав Железняк написав у Telegram, що Рада йде на карантин до 15 лютого.

При цьому депутат Ольга Совгіря в Telegram наголосила, що 27 січня парламент може внести зміни до календарного плану проведення сьомої сесії ВРУ.

Голосуватимуть за таку роботу парламенту:

1 лютого - відкриття сьомої сесії та проведення пленарного засідання (цілком ймовірно скороченого);

тижні з 2 по 4, а також з 7 по 11 лютого - зробити тижнями роботи народних депутатів у комітетах.

"Слід зазначити, що ВРУ не закривається, а лише змінює черговість пленарних тижнів, замінивши їх на іншу форму роботи депутатів (тобто, на роботу в комітетах)", - зазначила Совгіря.