Вспышка штамма "Омикрон": ВОЗ направляет команду в ЮАР

Команда ВОЗ будет отправлена ​​в провинцию Гаутенг. Такой шаг связан с тем, что новый вариант может вызвать рост повторных инфекций COVID по всей стране, утверждают эксперты.

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Салам Гуйе также заявил, что оказывает техническую помощь для увеличения производства и распределения медицинского кислорода в Ботсване - еще одной области, где был обнаружен "Омикрон".