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Спалах штаму "Омікрон": ВООЗ направляє команду до ПАР

Автор: Іванна Шовкун

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить оперативну групу до Південної Африки, щоб допомогти впоратися зі спалахом нового штаму коронавірусу "Омікрон". Команда допомагатиме зі спостереженням та відстеженням контактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Команда ВООЗ буде відправлена до провінції Гаутенг. Такий крок пов'язаний з тим, що новий варіант може спричинити зростання повторних інфекцій COVID по всій країні, стверджують експерти.

Регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Африці Салам Гуйє також заявив, що надає технічну допомогу для збільшення виробництва та розподілу медичного кисню в Ботсвані - ще однієї області, де було виявлено "Омікрон".

Нагадаємо, експерти озвучили версії того, як виник новий штам коронавірусу "Омікрон". Він міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом.

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