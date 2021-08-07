UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Второй день подряд в Украине более тысячи новых COVID-случаев

Автор: Инна Собора

За сутки 6 августа в Украине зафиксировали 1054 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 72 детей и 13 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 534 человек, выздоровели - 1 393. В то же время, от коронавируса умерли 20 украинцев.

За прошедшие сутки в Украине протестовали на наличие коронавируса более 42 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Напомним, в Украине за 5 августа обнаружили 1081 новый случай коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус