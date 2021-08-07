RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Другий день поспіль в Україні більше тисячі нових COVID-випадків

Автор: Инна Собора

За добу 6 серпня в Україні зафіксували 1054 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 72 дітей та 13 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Всього за минулу добу госпіталізували 534 людей, одужали - 1 393. Водночас, від коронавірусу померли 20 українців.

Протягом минулої доби в Україні протестували на наявність коронавірусу більше 42 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Нагадаємо, в Україні за 5 серпня виявили 1081 новий випадок коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус