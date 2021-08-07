Другий день поспіль в Україні більше тисячі нових COVID-випадків

За добу 6 серпня в Україні зафіксували 1054 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 72 дітей та 13 медпрацівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Всього за минулу добу госпіталізували 534 людей, одужали - 1 393. Водночас, від коронавірусу померли 20 українців.
Протягом минулої доби в Україні протестували на наявність коронавірусу більше 42 тисяч людей.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.
Нагадаємо, в Україні за 5 серпня виявили 1081 новий випадок коронавірусу.