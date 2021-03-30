Второй раз на карантине: в Одессе отменили фестиваль Юморина

По ее словам, планировали организовать в городе 3D-фотозони, специальные шариковые проекты, флешмобы, но не получилось из-за "красной" зоны карантина.

"В этом году Юморина второй раз на карантине", - сообщила она.

Отметим, что Одесская область находится в "красной" зоне карантина, которая предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, работу кафе, ресторанов и ТРЦ.

Добавим, Юморина - фестиваль юмора и сатиры, ежегодно проводимый 1 апреля в Одессе.