Вдруге на карантині: в Одесі скасували фестиваль Гуморина

За її словами, планували організувати в місті 3D-фотозони, спеціальні кулькові проєкти, флешмоби, але не вийшло через "червону" зону карантину.

"Цього року Гуморина вдруге на карантині", - повідомила вона.

Зазначимо, Одеська область перебуває в "червоній" зоні карантину, що передбачає заборону на проведення масових заходів, роботу кафе, ресторанів та ТРЦ.

Додамо, Гуморина - фестиваль гумору і сатири, який щорічно проводиться 1 квітня в Одесі.