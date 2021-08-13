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В вузах Львова начали вакцинировать от COVID студентов

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Львов, Пятница 13 августа 2021 15:52
В вузах Львова начали вакцинировать от COVID студентов Фото: В вузах Львова начали вакцинировать от COVID студентов (prosestru.cz)
Автор: Валерия Полищук

В высших учебных заведениях Львова начали вакцинировать от коронавируса студентов и аспирантов. Им делают прививки вакциной Moderna.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профком Львовского национального университета.

В частности, получить прививку могут студенты и аспиранты Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального университета "Львовская политехника".

Массовая вакцинация студентов ЛНУ началась в пятницу, 13 августа.

При этом получить прививку могут также работники ЛНУ, которые до этого не вакцинировались.

При этом во "Львовской политехнике" вакцинация студентов началась еще с 30 июля.

Напомним, во Львовской области более 60% педагогов получили первую прививку от коронавируса.

Ранее во Львовской области рекомендовали селить в общежития только вакцинированных студентов.

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